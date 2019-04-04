Курская полиция задержала орловчанина за мошенничество

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-04T12:32:16+03:00

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Сотрудники полиции Горшеченского района установили подозреваемого в мошенничестве. Жертвой хищения стала 30-летняя местная жительница, которая на рекламном сайте разместила объявление о продаже лошади. В тот же день ей позвонил клиент и уверил женщину, что в ближайшее время приедет за животным, а чтобы товар не был продан другим, готов перечислить предоплату. Уже в разговоре сообщил, что при переводе возникли сложности, поэтому ему необходимо полные реквизиты карты. Все данные, включая секретные, женщина сообщила и, таким образом, предоставила полный доступ к своим счетам. Спустя 10 минут она получила сообщение, что все деньги, хранившиеся на карте, а это почти 35 тысяч рублей, были списаны.

Сотрудники полиции в кротчайшие сроки установили злоумышленника, им оказался 31-летний уроженец Орловской области. Его задержали в Орле и доставили в наш регион. Мужчина стал фигурантом уголовного дела и на время следствия арестован. У оперативников есть основания предполагать, что на счету задержанного есть аналогичные преступления. Эта информация будет проверяться, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU