В Курской области появился Губернаторский камерный оркестр
Сергей Проскурин вернулся в регион уже советником по культуре
Проскурин возвращается в КурскФото: предоставлено пресс-службой
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В Курской области появился Губернаторский камерный оркестр. Его возглавил дирижер Сергей Проскурин.
Сергей Проскурин работал в лучших оркестрах Европы и Америки, преподавал в консерваториях Стокгольма, Вены и Копенгагена. В Курске в 2002 году он создал Русский камерный оркестр. Музыканты посетили с гастролями почти все страны Европы, были и в США.
Прошлым летом Сергей Проскурин уехал Саратов, где возглавил кафедру симфонического дирижирования в Государственной консерватории. Теперь дирижер вернулся в Курск уже советником по культуре и возглавил Губернаторский камерный оркестр.
ИСТОЧНИК KP.RU