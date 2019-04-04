СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-04T12:12:12+03:00

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В Курской области появился Губернаторский камерный оркестр. Его возглавил дирижер Сергей Проскурин.

Сергей Проскурин работал в лучших оркестрах Европы и Америки, преподавал в консерваториях Стокгольма, Вены и Копенгагена. В Курске в 2002 году он создал Русский камерный оркестр. Музыканты посетили с гастролями почти все страны Европы, были и в США.

Прошлым летом Сергей Проскурин уехал Саратов, где возглавил кафедру симфонического дирижирования в Государственной консерватории. Теперь дирижер вернулся в Курск уже советником по культуре и возглавил Губернаторский камерный оркестр.

ИСТОЧНИК KP.RU