2019-04-04T12:12:12+03:00
Звезды

В Курской области появился Губернаторский камерный оркестр

Сергей Проскурин вернулся в регион уже советником по культуре
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Проскурин возвращается в КурскПроскурин возвращается в КурскФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В Курской области появился Губернаторский камерный оркестр. Его возглавил дирижер Сергей Проскурин.

Сергей Проскурин работал в лучших оркестрах Европы и Америки, преподавал в консерваториях Стокгольма, Вены и Копенгагена. В Курске в 2002 году он создал Русский камерный оркестр. Музыканты посетили с гастролями почти все страны Европы, были и в США.

Прошлым летом Сергей Проскурин уехал Саратов, где возглавил кафедру симфонического дирижирования в Государственной консерватории. Теперь дирижер вернулся в Курск уже советником по культуре и возглавил Губернаторский камерный оркестр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске в Сейме утонул мужчина
В Курске появился еще один почетный гражданин
Курянин изнасиловал и до смерти забил пенсионерку
В курском ЮЗГУ пройдет Неделя космоса
Куряне отмечают годовщину со Дня рождения выдающегося атомщика
Курян приглашают на "Космический полдень"
В Курске ночью украли семь крышек от люков
В Курске будут планово отключать свет
В Курске парень попал в колонию за сбыт наркотиков
Курская полиция задержала орловчанина за мошенничество
В Курск приедет Детский драматический «Театр у Нарвских ворот»
Курянка сжигала мусор и спалила дом
Курcкие археологи презентовали свою работу в Германии
В Курском районе мотоциклист на «Хонде» врезался в ВАЗ
ЮЗГУ набирает студентов в военный учебный центр
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
В Курске на переходе сбили девушку
Курский жд вокзал оборудуют цифровой системой информирования
Под Курском иномарка перевернулась в кювет
Куряне напишут тотальный диктант
В Курске незаконно перевели многоэтажку из одной УК в другую
Под Курском оцепили трассу
На курского самогонщика завели дело за взятку