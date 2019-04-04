Курянка сжигала мусор и спалила дом

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-04T11:59:40+03:00

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За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали 110 раз на сообщения о горении сухой травы, сообщает ГУ МЧС по Курской области. В поселке Сафрошинский Железногорского района огонь с травы перекинулся на три строения. Дачные домики сгорели полностью.

В слободе Михайловка хозяйка дачного домика сжигала мусор на участке, но не соблюдала технику противопожарной безопасности и не учла погодные условия. Резкий порыв ветра занес тлеющий мусор под кровлю дома, загорелся рубероид, а потом и деревянная конструкция кровли.

Инспекторы надзорной деятельности ежедневно проводят рейды и патрулирования, чтобы предотвратить неконтролируемые палы сухой травы и сжигание мусора. В Рышковском сельсовете они выявили нарушителя, который при сильном ветре и рядом с домами зажег костер с травой и ветками, убранными с участка. За такое нарушение мужчине грозит штраф в размере двух тысяч рублей.

Спасатели напоминают, что участок для выжигания сухой травы должен располагаться на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта. Территорию вокруг участка нужно очистить в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов. Лица, участвующие в выжигании, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

ГУ МЧС по Курской области в очередной раз обращаются к курянам и гостям региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU