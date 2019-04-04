2019-04-04T11:55:49+03:00
Наука

Курcкие археологи презентовали свою работу в Германии

Куряне представили доклад о своеобразии стоянок Быки
Ольга ДАНИЛОВА
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Доклад курян признан значимым для мировой историиДоклад курян признан значимым для мировой историиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Работа курчатовских археологов презентована в Германии. Главный научный сотрудник Курчатовского краеведческого музея Наталья Ахметгалеева получила именное приглашение на международное совещание «Последний ледниковый максимум в Европе – состояние знаний в области наук о Земле и археологии». Мероприятие состоялось в конце марта в Баварии в средневековом замке Вижиталь. В совещании приняли участие археологи и палеогеологи из 15 стран Европы. В центре внимания – тема адаптации первобытного человека в условиях последнего ледникового максимума в Европе (30-15 тыс. лет назад).

Наталья Ахметгалеева выступила с докладом о своеобразии стоянок Быки как одного из известных памятников каменного века Русской равнины. Участники совещания – ведущие ученые – признали значимость этого материала для изучения процессов приспособления древнего человека к разным природным условиям и адаптации культурных традиций в европейском масштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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