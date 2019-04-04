В Курском районе мотоциклист на «Хонде» врезался в ВАЗ
ДТП произошло в Лебяжьем
Мотоциклист получил ранениеФото: Из архива "КП"
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3 апреля примерно в 20.02 на первом километре автодороги Курск - Лебяжье, возле дома № 72б в селе Лебяжье, по предварительным данным, 29-летний водитель мотоцикла врезался в автомобиль ВАЗ-21074, который ехал впереди.
В результате ДТП мотоциклист с ранением был доставлен в городскую клиническую больницу № 4 города Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU