В Курском районе мотоциклист на «Хонде» врезался в ВАЗ

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-04T11:33:56+03:00

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3 апреля примерно в 20.02 на первом километре автодороги Курск - Лебяжье, возле дома № 72б в селе Лебяжье, по предварительным данным, 29-летний водитель мотоцикла врезался в автомобиль ВАЗ-21074, который ехал впереди.

В результате ДТП мотоциклист с ранением был доставлен в городскую клиническую больницу № 4 города Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU