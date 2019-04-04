Курский жд вокзал оборудуют цифровой системой информирования
В ближайшее время курский железнодорожный вокзал оснастят цифровой системой информирования, сообщает областная администрация.
Система работает полностью в автоматическом режиме и исключает фактор человеческой ошибки. Текст сообщения создает компьютерная программа из заранее записанных фраз. Информация о движении поездов автоматически выводится на электронное табло и запускает голосовые объявления по громкой связи.
Все данные поступают на вокзал через единые серверы в режиме онлайн. Оператор только контролирует работу программы и озвучивает информацию по нештатным ситуациям. Это позволяет сократить скорость оповещения пассажиров в 2-3 раза.
Сейчас такая система функционирует на 52 вокзальных комплексах России. В этом году планируется установить ее еще на 16 российских вокзалах, в том числе в Курске.
ИСТОЧНИК KP.RU