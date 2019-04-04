2019-04-04T09:51:36+03:00
Общество

Курский жд вокзал оборудуют цифровой системой информирования

Скорость оповещения пассажиров сократится
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Все данные поступают на вокзал через единые серверы в режиме онлайнВсе данные поступают на вокзал через единые серверы в режиме онлайнФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В ближайшее время курский железнодорожный вокзал оснастят цифровой системой информирования, сообщает областная администрация.

Система работает полностью в автоматическом режиме и исключает фактор человеческой ошибки. Текст сообщения создает компьютерная программа из заранее записанных фраз. Информация о движении поездов автоматически выводится на электронное табло и запускает голосовые объявления по громкой связи.

Все данные поступают на вокзал через единые серверы в режиме онлайн. Оператор только контролирует работу программы и озвучивает информацию по нештатным ситуациям. Это позволяет сократить скорость оповещения пассажиров в 2-3 раза.

Сейчас такая система функционирует на 52 вокзальных комплексах России. В этом году планируется установить ее еще на 16 российских вокзалах, в том числе в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске на переходе сбили девушку
Под Курском иномарка перевернулась в кювет
Куряне напишут тотальный диктант
В Курске незаконно перевели многоэтажку из одной УК в другую
Под Курском оцепили трассу
На курского самогонщика завели дело за взятку
Курянин похитил с сельхозавтомобиля аккумуляторы
Суд увеличил курянину срок за попытку изнасилования школьницы
Уголовник выманивал деньги у курян по телефону
Житель Курска в торговом центре украл кошелек
В Курске пройдет фестиваль ГТО среди трудовых коллективов
В лесах Курской области начинается пожароопасный сезон
В Курске на Клыкова девушка ограбила магазин
В Курске на Карла Маркса загорелся «Форд»
Курянин срубил десять тополей
Курянин до смерти забил знакомого черенком лопаты
20 апреля в Курске пройдет туристическая выставка
Курская область получила федеральную субсидию на создание модельных библиотек
Курский врио направил телеграмму Лукашенко
В Курской области снизится тариф на вывоз мусора
В пруду под Курском погибла рыба
В Курске пройдет фестиваль хоров
Курянам предлагают отведать горячий обед и ароматный сбитень
В Курске пройдут соревнования по регби
Житель Курской области похитил односельчанина
Под Курском огонь от горящей травы перекинулся на дом