Курский жд вокзал оборудуют цифровой системой информирования

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-04T09:51:36+03:00

Все данные поступают на вокзал через единые серверы в режиме онлайн Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В ближайшее время курский железнодорожный вокзал оснастят цифровой системой информирования, сообщает областная администрация.

Система работает полностью в автоматическом режиме и исключает фактор человеческой ошибки. Текст сообщения создает компьютерная программа из заранее записанных фраз. Информация о движении поездов автоматически выводится на электронное табло и запускает голосовые объявления по громкой связи.

Все данные поступают на вокзал через единые серверы в режиме онлайн. Оператор только контролирует работу программы и озвучивает информацию по нештатным ситуациям. Это позволяет сократить скорость оповещения пассажиров в 2-3 раза.

Сейчас такая система функционирует на 52 вокзальных комплексах России. В этом году планируется установить ее еще на 16 российских вокзалах, в том числе в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU