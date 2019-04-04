Под Курском иномарка перевернулась в кювет

СЕГОДНЯ 08:49 2019-04-04T08:49:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В половине третьего ночи 4 апреля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи поселка Медвенка Медвенского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №34 Медвенского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

По прибытии выяснилось, что водитель легкового автомобиля «Ниссан Кашкай» не справился с управлением и авто перевернулось в кювет. В результате ДТП есть пострадавший.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU