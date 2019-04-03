Куряне напишут тотальный диктант
13 апреля в 14.00 стартует тотальный диктант. Традиционно Курский государственный университет станет самой большой открытой городской площадкой, посетить которую и написать диктант сможет любой желающий.
В 2019 году впервые в КГУ будет работать сразу четыре площадки. В новом корпусе КГУ (ул. Радищева, 29) будет работать открытая площадка. Предварительная регистрация не требуется. Вход всех желающих по паспорту.
Главный корпус КГУ (ул. Радищева, 33, ауд. 65, 2-й этаж) - TRUD-площадка для иностранцев. Текст оптимизирован под особенности изучения русского языка иностранцами. Обязательна предварительная регистрация на сайте https://totaldict.ru/.
Корпус художественно-графического факультета КГУ (пер. Блинова, 3-а) – обязательна предварительная регистрация на сайтеhttps://totaldict.ru/.
Корпус колледжа коммерции, технологий и сервиса (ул. Павлуновского, 65) – обязательна предварительная регистрация на сайтеhttps://totaldict.ru/.
Регистрация на площадки откроется 3 апреля. Единственная открытая площадка в Курске, не требующая предварительной регистрации участников, будет работать в новом корпусе Курского государственного университета. В университете действует пропускная система. При визите в КГУ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
ИСТОЧНИК KP.RU