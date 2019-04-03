В Курске незаконно перевели многоэтажку из одной УК в другую

СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-03T17:03:49+03:00

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В прокуратуру Курска поступило заявление о незаконном переводе многоквартирного дома из одной управляющей компании в другую.

Выяснилось, что в декабре кто-то подделал протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном в Железнодорожном округе Курска. Из этого протокола следовало, что собственники приняли решение о досрочном расторжении договора и избрании новой управляющей компании. Впоследствии фальсифицированный документ был направлен в государственную жилищную инспекцию Курской области для внесения изменений в реестр лицензий, а дом переведен в управление якобы выбранной жильцами управляющей компании.

На основании материалов прокурорской проверки следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ(подделка официального документа).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU