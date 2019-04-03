Под Курском оцепили трассу

СЕГОДНЯ 16:59 2019-04-03T17:00:45+03:00

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3 апреля днем в Анахино в Октябрьском районе сотрудники полиции оцепили трассу. Образовалась большая пробка. В соцсетях поползли слухи, выдвигались разные версии – от минирования автобуса до учений.

В полиции рассказали, что кто-то забыл в автобусе сумку. Бдительные граждане позвонили в правоохранительные органы, которые незамедлительно отреагировали на сообщение.

Сотрудники полиции оцепили территорию и начали проверку. В сумке оказались личные вещи. Хозяина сумки уже нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU