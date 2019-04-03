На курского самогонщика завели дело за взятку

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-03T15:59:32+03:00

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В суд передано дело против 66-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на дачу взятки.

По версии следствия 12 марта примерно в 16 часов 15 минут участковый уполномоченный полиции во время службы на одной из улиц поселка Медвенка Курской области выявил факт продажи самогона. За это предусмотрен штраф.

Участковый примерно в 16 часов 25 минут приехал к дому обвиняемого для того, чтобы составить протокол об административном правонарушении за незаконную розничную продажу алкоголя.

Самогонщик, не желая платить штраф, завел полицейского к себе в дом и передал ему в качестве взятки 11 000 рублей за то, чтобы его не привлекали к административной ответственности. Однако полицейский от взятки отказался, сообщив о произошедшем в дежурную часть отделения МВД России по Медвенскому району.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU