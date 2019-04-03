Курянин похитил с сельхозавтомобиля аккумуляторы
Для этого ему пришлось разобрать стену
Возбуждено уголовное делоФото: Из архива "КП"
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В Медвенском районе установлен подозреваемый в хищении автозапчастей с сельскохозяйственного автомобиля. 28-летний бывший работник сельхозорганизации заранее спланировал кражу, но подобраться к транспорту, который постоянно находился на работах, не смог.
Он решил разукомплектовать автомобиль ночью. Мужчина проник в ангар, разобрав шифер в стене, и похитил несколько аккумуляторов. После поступления заявления о краже в полицию пришла информация о возможной причастности к ней местного жителя.
У подозреваемого провели обыск, в подсобном помещении дома обнаружили похищенные аккумуляторы. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU