2019-04-03T13:55:14+03:00
Происшествия

Уголовник выманивал деньги у курян по телефону

Суд дал ему семь лет колонии
Ольга ДАНИЛОВА
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Преступник выманил у курян более полумиллиона рублейПреступник выманил у курян более полумиллиона рублейФото: Из архива КП.
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Промышленный районный суд вынес приговор по уголовном делу против 36-летнего жителя Новосибирской области. Он признан виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Как выяснилось в суде, когда мужчина отбывал наказание в исправительной колонии Новосибирска. Путем случайного подбора цифр с кодом Курска с мобильного телефона он звонил на стационарные телефоны курян. В разговоре он представлялся сотрудником полиции и сообщал о том, что их близкие родственники или знакомые стали виновниками ДТП с пострадавшими. По его заверениям для освобождения от уголовной ответственности якобы необходима крупная сумма. Чтобы оказать воздействие на пенсионеров и убедить их в том, что они действительно говорят с родственником или знакомым мужчина в некоторых случаях изменял голос, плакал, просил о помощи.

По его просьбе жительница Курска, которая не была осведомлена о его намерениях, забирала деньги у обманутых и переводила их на банковские счета, которые подсудимый указывал в СМС-сообщениях.

Общая сумма похищенных денег у шести потерпевших составляет 560 тысяч рублей. Еще в трех случаях он не смог довести до конца преступный умысел, поскольку люди не поверили ему и перезвонили родственникам, от лица которых он просил о помощи.

Суд дал ему семь лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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