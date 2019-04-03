Житель Курска в торговом центре украл кошелек

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-03T13:42:57+03:00

По факту кражи возбуждено уголовное дело Фото: Из архива "КП"

Девушка отвлеклась на минуту и лишилась денег

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42-летний житель Курска подозревается в краже кошелька у посетительницы развлекательного центра. Девушка в парке развлечений на минуту отвлеклась, оставив портмоне без присмотра. Неизвестный забрал кошелек и скрылся.

Сотрудники Северного отдела полиции личность злоумышленника быстро установили. Им оказался 42-летний курянин. Часть из похищенных 14 тысяч рублей подозреваемый успел потратить в том же развлекательном центре.

По факту кражи возбуждено уголовное дело и начато проведение следственных действий. Всю похищенную сумму возвратят пострадавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU