Житель Курска в торговом центре украл кошелек
Девушка отвлеклась на минуту и лишилась денег
По факту кражи возбуждено уголовное делоФото: Из архива "КП"
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42-летний житель Курска подозревается в краже кошелька у посетительницы развлекательного центра. Девушка в парке развлечений на минуту отвлеклась, оставив портмоне без присмотра. Неизвестный забрал кошелек и скрылся.
Сотрудники Северного отдела полиции личность злоумышленника быстро установили. Им оказался 42-летний курянин. Часть из похищенных 14 тысяч рублей подозреваемый успел потратить в том же развлекательном центре.
По факту кражи возбуждено уголовное дело и начато проведение следственных действий. Всю похищенную сумму возвратят пострадавшей.
ИСТОЧНИК KP.RU