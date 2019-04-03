В Курске пройдет фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-03T13:25:15+03:00

Возраст участников от 25 до 59 лет

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27 апреля в Курске на стадионе «Трудовые резервы» пройдет фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов.

К участию в фестивале допускаются не более 60 команд, которые формируются из числа штатных работников в возрасте от 25 до 59 лет. Состав команды - не более десяти человек от каждого предприятия.

В команду включаются штатные работники предприятия (организации, учреждения), включая его филиалы и дочерние подразделения, проработавшие не менее 6 месяцев на этом предприятии.

Для участия в фестивале необходимо направить заявку по установленной форме до 25.04.19 г. Подробности в группе ВК ГТО - Курская область.

ИСТОЧНИК KP.RU