В Курске пройдет фестиваль ГТО среди трудовых коллективов
27 апреля в Курске на стадионе «Трудовые резервы» пройдет фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов.
К участию в фестивале допускаются не более 60 команд, которые формируются из числа штатных работников в возрасте от 25 до 59 лет. Состав команды - не более десяти человек от каждого предприятия.
В команду включаются штатные работники предприятия (организации, учреждения), включая его филиалы и дочерние подразделения, проработавшие не менее 6 месяцев на этом предприятии.
Для участия в фестивале необходимо направить заявку по установленной форме до 25.04.19 г. Подробности в группе ВК ГТО - Курская область.
ИСТОЧНИК KP.RU