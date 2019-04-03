В лесах Курской области начинается пожароопасный сезон

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-03T13:17:31+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации комитета лесного хозяйства Курской области повышенная опасность в лесах наступит с 6 апреля.

Начиная с этого числа лесная охрана совместно с сотрудниками УМВД России по Курской области и ГУ МЧС России по Курской области ежедневно будут патрулировать леса.

Уже сейчас специализированная диспетчерская служба комитета лесного хозяйства Курской области проводит мониторинг пожарной обстановки круглосуточно. Для этого используются видеокамеры и системы космического мониторинга лесов. Пожарные формирования лесохозяйственных предприятий и Лесопожарного центра приведены в состояние полной готовности к тушению возможных лесных пожаров.

Сейчас в области регулярно регистрируются случаи неконтролируемых палов сухой травы, и зачастую растительность горит на территориях, граничащих с лесами. Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее полуметра. Куряне могут быть оштрафованы в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; должностные лица - от пятнадцати до двадцати пяти тысяч рублей; юридические - от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

В случае лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Курской области «Прямая линия!» - 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU