В Курске на Карла Маркса загорелся «Форд»
Пожар произошел 3 апреля в 10.00
Огонь повредил моторный отсек и салонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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3 апреля примерно в 10.00 в Курске на улице Карла Маркса загорелся автомобиль Ford Fusion. На место происшествия приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 2 города Курска, полиция, скорая помощь и работники электросетей.
Возгорание локализовали в 10:06, ликвидировали - в 10:08. В результате пожара огонь повредил моторный отсек и салон. Из людей никто не пострадал.
В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются
ИСТОЧНИК KP.RU