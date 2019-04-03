Курянин срубил десять тополей

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-03T12:33:39+03:00

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1 апреля в защитном лесном участке на территории Саморядовского сельсовета Большесолдатского района курянин спилил десять тополей. На «месте преступления» черного дровосека застал сотрудник регионального отдела Россельхознадзора, когда следовал к месту работы.

За нарушение Федерального закона «О мелиорации земель» нарушителя привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 10.10 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU