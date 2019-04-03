2019-04-03T12:31:12+03:00
Происшествия

Курянин до смерти забил знакомого черенком лопаты

Трагедия произошла в Тимском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит срокКурянину грозит срокФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело против 58-летнего жителя Тимского района, которого подозревают по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия 10 марта примерно в 10 часов утра на улице в деревне Воскресеновка Тимского района Курской области между пьяными подозреваемым и 57-летним мужчиной произошел конфликт. Во время ссоры подозреваемый взял в руки деревянный черенок от лопаты и стал им бить по голове и рукам своего оппонента. После этого нападающий с места преступления скрылся.

А пострадавший курянин травм скончался в Горшеченской районной больнице.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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