Курянин до смерти забил знакомого черенком лопаты
СК завел уголовное дело против 58-летнего жителя Тимского района, которого подозревают по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
По версии следствия 10 марта примерно в 10 часов утра на улице в деревне Воскресеновка Тимского района Курской области между пьяными подозреваемым и 57-летним мужчиной произошел конфликт. Во время ссоры подозреваемый взял в руки деревянный черенок от лопаты и стал им бить по голове и рукам своего оппонента. После этого нападающий с места преступления скрылся.
А пострадавший курянин травм скончался в Горшеченской районной больнице.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU