Курская область получила федеральную субсидию на создание модельных библиотек

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-03T12:08:24+03:00

До 2024 года в рамках национального проекта «Культура» в регионе планируется открыть 72 модельные библиотеки

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Объявлены победители конкурсного отбора на создание в 2019 году модельных муниципальных библиотек, который проходил в рамках нацпроекта «Культура». В Минкультуры было подано 385 заявок от 58 субъектов Российской Федерации. Победителями конкурса признаны 110 библиотек из 38 регионов страны. От нашего региона грант на реализацию проекта модельных библиотек получат библиотека-филиал №2 им. Евгения Носова МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» и Центральная детская библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района». Каждой из них выделено 5 млн рублей.

Напомним, что в регионе сеть модельных библиотек развивается с 2007 года, сегодня их 190, или 28,5% от общего числа муниципальных библиотек. Курская область занимает пятое место в стране по количеству модернизированных библиотек.

С 2019 по 2024 год в рамках национального проекта «Культура» в регионе планируется открыть 72 модельные библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU