В Курской области снизится тариф на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-03T12:00:22+03:00

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С 1 июля 2019 года снизится тариф на вывоз мусора, сообщили в администрации региона. Постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области утверждены новые тарифы на услугу по обращению с твердыми коммунальными расходами (ТКО) для региональных операторов. С 1 июля 2019 года тариф для ООО «Экопол» снизится с 557,72 руб. до 491,12 руб., для АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» – с 570,11 руб. до 532,16 руб. Тарифы будут действовать до 31 декабря 2019 года.

«Изменения связаны с постановлением Правительства РФ о снижении ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО. Следует отметить, что тариф по обращению с ТКО может меняться в течение календарного года в установленном Правительством РФ порядке. Если будут приняты изменения в федеральном законодательстве по снижению НДС и налога на прибыль или в установленном порядке по решению уполномоченных органов будут включены затраты на выполнение инвестиционных программ региональных операторов, в тариф могут быть внесены соответствующие коррективы», – сообщил врио председателя областного комитета по тарифам и ценам Алексей Карнаушко.

ИСТОЧНИК KP.RU