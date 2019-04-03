В пруду под Курском погибла рыба

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-03T11:59:48+03:00

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Курские рыбаки обнаружили на берегу пруда в деревне Масловка Большесолдатского района большое количество мертвой рыбы. На водоем выехали активисты курского народного фронта, представители департамента экологии и журналисты. На берегу они увидели залежи мертвой рыбы.

Арендатор пруда рассказал, что накануне с берега вывезли около трех тонн погибшей рыбы - толстолобика и белого амура. За 12 лет работы такой масштабный мор произошел впервые. Причиной бедствия могла стать суровая зима – часто образовывался двойной лед. Рыба гибнет, попадая в ледяные камеры.

Рыбоводы в других районах Курской области тоже столкнулись с массовым мором рыбы в этом году. Профилактика не помогла – ни бурение лунок, ни обогащение пруда кислородом с помощью специальных насосов, ни обследование подводной камерой. Проблема обнаружилась только после таяния льда.

По инициативе ОНФ причину массовой гибели рыбы выясняют экологи. После проведения экспертизы комитет экологической безопасности направит предписание арендатору по проведению необходимых мероприятий, которые помогут сохранить водоем и его обитателей.

ИСТОЧНИК KP.RU