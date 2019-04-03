В Курске пройдет фестиваль хоров

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-03T11:55:58+03:00

На концерт приглашаются все желающие Фото: Светлана ВОЛКОВА

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4 апреля в 14.00 в Центре народного творчества «Русь» (ул. Обоянская, 26) состоится VII городской фестиваль ветеранских хоров. Фестиваль называется «Молод тот, у кого душа поет».

Цели и задачи смотра-фестиваля - популяризация русской народной, патриотической песни, песни о России, сохранение лучших образцов песенного наследия, воспитание любви к Отечеству у подрастающего поколения, расширение обмена опытом между творческими коллективами и исполнителями, установление творческих и деловых контактов.

В фестивале примут участие десять коллективов.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU