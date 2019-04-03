2019-04-03T11:55:58+03:00
Звезды

В Курске пройдет фестиваль хоров

Вход свободный
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
На концерт приглашаются все желающиеНа концерт приглашаются все желающиеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

4 апреля в 14.00 в Центре народного творчества «Русь» (ул. Обоянская, 26) состоится VII городской фестиваль ветеранских хоров. Фестиваль называется «Молод тот, у кого душа поет».

Цели и задачи смотра-фестиваля - популяризация русской народной, патриотической песни, песни о России, сохранение лучших образцов песенного наследия, воспитание любви к Отечеству у подрастающего поколения, расширение обмена опытом между творческими коллективами и исполнителями, установление творческих и деловых контактов.

В фестивале примут участие десять коллективов.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Курска в торговом центре украл кошелек
В Курске пройдет фестиваль ГТО среди трудовых коллективов
В лесах Курской области начинается пожароопасный сезон
В Курске на Клыкова девушка ограбила магазин
В Курске на Карла Маркса загорелся «Форд»
Курянин срубил десять тополей
Курянин до смерти забил знакомого черенком лопаты
20 апреля в Курске пройдет туристическая выставка
Курская область получила федеральную субсидию на создание модельных библиотек
Курский врио направил телеграмму Лукашенко
В Курской области снизится тариф на вывоз мусора
В пруду под Курском погибла рыба
Курянам предлагают отведать горячий обед и ароматный сбитень
В Курске пройдут соревнования по регби
Житель Курской области похитил односельчанина
Под Курском огонь от горящей травы перекинулся на дом