В Курске пройдет фестиваль хоров
Вход свободный
На концерт приглашаются все желающиеФото: Светлана ВОЛКОВА
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4 апреля в 14.00 в Центре народного творчества «Русь» (ул. Обоянская, 26) состоится VII городской фестиваль ветеранских хоров. Фестиваль называется «Молод тот, у кого душа поет».
Цели и задачи смотра-фестиваля - популяризация русской народной, патриотической песни, песни о России, сохранение лучших образцов песенного наследия, воспитание любви к Отечеству у подрастающего поколения, расширение обмена опытом между творческими коллективами и исполнителями, установление творческих и деловых контактов.
В фестивале примут участие десять коллективов.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU