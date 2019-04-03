Курянам предлагают отведать горячий обед и ароматный сбитень

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-03T11:51:33+03:00

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13 апреля с 8.00 до 14.00 по адресу Магистральный проезд, 28, пройдет областная выставка породных домашних птиц и животных «Курское подворье». В мероприятии примут участие лучшие птицеводы и кролиководы Курской, Орловской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Калужской областей и Республики Беларусь, а также представители предприятий, занимающиеся производством природных биопрепаратов, кормов и оборудования, отвечающих современным требованиям в птицеводстве и животноводстве. На выставке гости и участники смогут не только приобрести кур, гусей, уток, декоративную птицу, кроликов и нутрий, но и получить консультацию по определению породности животных, рекомендации эффективного развития личного подсобного хозяйств, ознакомиться с современными тенденциями развития российского птицеводства и кролиководства.

Гости мероприятия смогут отведать горячий обед и ароматный сбитень, попробовать блюда приготовленные участниками. Выставка будет работать под звуки любимых русских народных мелодий.

Заводчикам, желающим поучаствовать в выставке, необходимо обратиться в выставочный центр «Курская Коренская ярмарка» и клуб птицеводов «Курское подворье», телефоны для справок: 8(4712)38-55-95, 8-905-159-45-24, 8(4712)51-25-42.

ИСТОЧНИК KP.RU