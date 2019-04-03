В Курске пройдут соревнования по регби
Три дня Курск будет принимать участников первенства Центрального федерального и Северо-западного федерального округов по регби среди команд юношей до 16 лет. Соревнования пройдут с 3 по 6 апреля. В них примут участие семь команд, которые разбиты на две группы: группа «А» - участники из городов Долгопрудный, Калининград и Курск, группа «Б» - участники из Московской области, Санкт-Петербурга, Твери и Воронежа.
Место проведения: стадион «Урожай», ул. Парк Солянка, 16.
Начало матчей в 10-00.
Открытие: 3 апреля в 13-30.
Расписание игр:
3 апреля
10.00 – 11.05 Санкт-Петербург – Тверь
11.05 – 12.10 Долгопрудный – Курск
12.10 – 13.15 Моск. область – Воронеж
4 апреля
10.00 – 11.05 Моск. область – Тверь
11.10 – 12.15 Калининград – Курск
12.20 – 13.25 Санкт-Петербург Воронеж
5 апреля
10.00 – 11.05 Моск. область – Санкт-Петербург
11.10 – 12.15 Долгопрудный – Калининград
12.20 – 13.25 Тверь – Воронеж
6 апреля
10.00 – 11.05 игра за 5-6 место
11.10 – 12.15 игра за 3-4 место
12.20 – 13.25 игра за 1-2 место
ИСТОЧНИК KP.RU