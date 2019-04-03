В Курске пройдут соревнования по регби

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-03T11:47:24+03:00

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Три дня Курск будет принимать участников первенства Центрального федерального и Северо-западного федерального округов по регби среди команд юношей до 16 лет. Соревнования пройдут с 3 по 6 апреля. В них примут участие семь команд, которые разбиты на две группы: группа «А» - участники из городов Долгопрудный, Калининград и Курск, группа «Б» - участники из Московской области, Санкт-Петербурга, Твери и Воронежа.

Место проведения: стадион «Урожай», ул. Парк Солянка, 16.

Начало матчей в 10-00.

Открытие: 3 апреля в 13-30.

Расписание игр:

3 апреля

10.00 – 11.05 Санкт-Петербург – Тверь

11.05 – 12.10 Долгопрудный – Курск

12.10 – 13.15 Моск. область – Воронеж

4 апреля

10.00 – 11.05 Моск. область – Тверь

11.10 – 12.15 Калининград – Курск

12.20 – 13.25 Санкт-Петербург Воронеж

5 апреля

10.00 – 11.05 Моск. область – Санкт-Петербург

11.10 – 12.15 Долгопрудный – Калининград

12.20 – 13.25 Тверь – Воронеж

6 апреля

10.00 – 11.05 игра за 5-6 место

11.10 – 12.15 игра за 3-4 место

12.20 – 13.25 игра за 1-2 место

ИСТОЧНИК KP.RU