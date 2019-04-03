Житель Курской области похитил односельчанина

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-03T11:34:51+03:00

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Солнцевский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Мантуровского района. Мужчина обвиняется в похищении человека, незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством.

9 октября 2018 года вечером обвиняемый приехал на своей машине к дому 53-летнего односельчанина. Проникнув незаконно в дом, он, применяя насилие, вытащил мужчину на улицу и поместил его в багажник.

Затем привез потерпевшего к своему дому, открыл багажник, пригрозил убить своего пленника и пошел за топором. Потерпевший вылез из машины и убежал, сообщив о том, что с ним произошло в полицию.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU