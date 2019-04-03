2019-04-03T10:13:15+03:00
Общество

Между Курском и Москвой пустят дополнительные «Ласточки»

На майские праздники продлят маршрут, следующий до Орла
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Из Москвы «Ласточка» будет отправляться в 8:30, а из Курска – в 17:05Из Москвы «Ласточка» будет отправляться в 8:30, а из Курска – в 17:05Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

29, 30 апреля и 1, 8, 9 мая продлят маршрут следования поезда «Ласточка» №721/724 до Курска. Обычно он курсирует под номером №725/726 между Москвой и Орлом.

Из Москвы «Ласточка» будет отправляться в 8:30, а из Курска – в 17:05. Время в пути - пять с половиной часов. Поезд будет останавливаться в Серпухове, Туле, Ясной Поляне, в Скуратово, Мценске, Орле, Змиевке, Глазуновке, Понырях и Золотухино.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Курска в торговом центре украл кошелек
В Курске пройдет фестиваль ГТО среди трудовых коллективов
В лесах Курской области начинается пожароопасный сезон
В Курске на Клыкова девушка ограбила магазин
В Курске на Карла Маркса загорелся «Форд»
Курянин срубил десять тополей
Курянин до смерти забил знакомого черенком лопаты
20 апреля в Курске пройдет туристическая выставка
Курская область получила федеральную субсидию на создание модельных библиотек
Курский врио направил телеграмму Лукашенко
В Курской области снизится тариф на вывоз мусора
В пруду под Курском погибла рыба
В Курске пройдет фестиваль хоров
Курянам предлагают отведать горячий обед и ароматный сбитень
В Курске пройдут соревнования по регби
Житель Курской области похитил односельчанина
Под Курском огонь от горящей травы перекинулся на дом