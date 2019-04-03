Между Курском и Москвой пустят дополнительные «Ласточки»

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-03T10:13:15+03:00

Из Москвы «Ласточка» будет отправляться в 8:30, а из Курска – в 17:05 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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29, 30 апреля и 1, 8, 9 мая продлят маршрут следования поезда «Ласточка» №721/724 до Курска. Обычно он курсирует под номером №725/726 между Москвой и Орлом.

Из Москвы «Ласточка» будет отправляться в 8:30, а из Курска – в 17:05. Время в пути - пять с половиной часов. Поезд будет останавливаться в Серпухове, Туле, Ясной Поляне, в Скуратово, Мценске, Орле, Змиевке, Глазуновке, Понырях и Золотухино.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU