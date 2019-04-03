2019-04-03T09:50:12+03:00
Происшествия

В центре Курска сгорела квартира

Пожар произошел на улице Чехова
Яна ШЕЛЕСТ
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Пожар тушили 20 человек, семь единиц техникиПожар тушили 20 человек, семь единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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2 апреля около девяти часов вечера в Курске на улице Чехова загорелась трехкомнатная квартира. На место происшествия приехали огнеборцы трех пожарно-спасательных частей Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание оперативно ликвидировали. В одной из комнат огонь повредил потолок, стены, мебель и вещи. Пожар тушили 20 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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