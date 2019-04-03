В центре Курска сгорела квартира
Пожар произошел на улице Чехова
Пожар тушили 20 человек, семь единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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2 апреля около девяти часов вечера в Курске на улице Чехова загорелась трехкомнатная квартира. На место происшествия приехали огнеборцы трех пожарно-спасательных частей Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание оперативно ликвидировали. В одной из комнат огонь повредил потолок, стены, мебель и вещи. Пожар тушили 20 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU