В центре Курска сгорела квартира

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-03T09:50:12+03:00

Пожар тушили 20 человек, семь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

2 апреля около девяти часов вечера в Курске на улице Чехова загорелась трехкомнатная квартира. На место происшествия приехали огнеборцы трех пожарно-спасательных частей Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание оперативно ликвидировали. В одной из комнат огонь повредил потолок, стены, мебель и вещи. Пожар тушили 20 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU