Григорий Кулик покидает пост начальника УМВД по Курской области

СЕГОДНЯ 17:14 2019-04-02T18:49:37+03:00

Григорий Кулик начал службу в 1980 году Фото: Из открытых источников

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Кулик Григорий Павлович, начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской области, генерал-майор полиции уходит в отставку.

— В апреле начальнику УМВД исполняется 60 лет, это считается предельным возрастом. В связи с этим Григорий Кулик подал рапорт, в настоящее время пришел Указ Президента об освобождении от должности, - сообщили в полиции.

Исполнять обязанности руководителя регионального УМВД будет пока заместитель начальника УМВД России по Курской области - начальник полиции Олег Латунов. Новый руководитель будет назначен Указом Президента.

Григорий Кулик начал службу в 1980 году, участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Начальником УМВД по Курской области был назначен 4 июля 2014 года. Григорий Павлович награжден орденом Мужества, медалью «За безупречную службу» 2,3 степеней, медалью «За отличие в службе» 1 степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», Орденом Почета.

ИСТОЧНИК KP.RU