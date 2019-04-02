В Курской области от клещей пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-02T16:47:02+03:00

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Теплая погода, установившая на территории Курской области в последние дни, способствуют активному посещению гражданами лесопарковых зон, дачных участков и прочих мест отдыха на природе. В то же время активизировались клещи.

В медучреждения области уже обратились четыре человека, в том числе и двое детей, пострадавший от укусов клещей. Пострадавшие проживают в Курске, Курском, Дмитриевском и Пристенском районах.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий в регионе реализуется план по предупреждению распространения инфекций, передающихся иксодовыми клещами, ведется мониторинг.

Роспотребнадзор предупреждает, что основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защита!

ИСТОЧНИК KP.RU