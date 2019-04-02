Директора курской школы оштрафовали на 20 тысяч

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-02T16:12:56+03:00

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Прокуратура Тимского района выявила нарушения антикоррупционного законодательства в одной из школ района. В учебное заведение на должность учителя иностранного языка приняли бывшего начальника отдела опеки и попечительства районной администрации.

В соответствии с действующими правовыми нормами, работодатель должен был в десятидневный срок сообщить о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим по прежнему месту службы. Однако директор эту информацию в администрацию района не направил.

Мировой судья на основании постановления прокурора привлек директора школы к административной ответственности и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU