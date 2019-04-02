2019-04-02T16:12:56+03:00
Общество

Директора курской школы оштрафовали на 20 тысяч

Нарушения антикоррупционного законодательства выявила прокуратура
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Мировой судья привлек директора школы к административной ответственностиМировой судья привлек директора школы к административной ответственности
Изменить размер текста:

Прокуратура Тимского района выявила нарушения антикоррупционного законодательства в одной из школ района. В учебное заведение на должность учителя иностранного языка приняли бывшего начальника отдела опеки и попечительства районной администрации.

В соответствии с действующими правовыми нормами, работодатель должен был в десятидневный срок сообщить о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим по прежнему месту службы. Однако директор эту информацию в администрацию района не направил.

Мировой судья на основании постановления прокурора привлек директора школы к административной ответственности и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Григорий Кулик покидает пост начальника УМВД по Курской области
В Курской области от клещей пострадали четыре человека
Силовики задержали организаторов незаконных азартных игр в Курской и Воронежской областях
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев провел брифинг для журналистов региональных СМИ
В Курске разыскивают 33-летнюю женщину
В мэрии Курска назначат врио
Жители Курска активно жгут траву и мусор
Кто сменит Николая Овчарова на посту главы Курска
Сбербанк начал тиражирование новой сервисной модели обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Под Курском на пожаре погиб мужчина
Под Курском водитель ВАЗа врезался в КамАЗ и погиб на месте
Курский мэр покидает свой пост
Леонид Винцкевич отмечает 70-летний юбилей
13 апреля в Курске пройдет выставка домашних птиц и кроликов
В Курской области заработали "горячие" линии по призыву
В Курске на здании мэрии появились новые часы