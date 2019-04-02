Директора курской школы оштрафовали на 20 тысяч
Прокуратура Тимского района выявила нарушения антикоррупционного законодательства в одной из школ района. В учебное заведение на должность учителя иностранного языка приняли бывшего начальника отдела опеки и попечительства районной администрации.
В соответствии с действующими правовыми нормами, работодатель должен был в десятидневный срок сообщить о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим по прежнему месту службы. Однако директор эту информацию в администрацию района не направил.
Мировой судья на основании постановления прокурора привлек директора школы к административной ответственности и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU