Силовики задержали организаторов незаконных азартных игр в Курской и Воронежской областях

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-02T16:07:12+03:00

Преступная группа действовала на территории двух регионов почти три года

Изменить размер текста: A A

Следователи возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей Воронежской области: 42-летней женщины, ее 32-летнего супруга и 31-летнего брата, а также 35-летнего знакомого. их подозревают в "незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой".

По предварительным данным, с ноября 2016-го по март 2019 года подозреваемые проводили игры в трех местах на территории Курской области и в 10 - в Воронежской. Силовики провели более 20 обысков, изъяли более 170 системных блоков, с программами для проведения азартных игр, свыше 800 тысяч рублей, более 20 мобильных телефонов, флеш-карты и USB модемы.

- По уголовному делу допрошено более 50 свидетелей, среди них лица, из числа игравших в указанных клубах, которые дали показания, подтверждающие незаконную деятельность заведений, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Воронежской области Андрей Шевелев.

ИСТОЧНИК KP.RU