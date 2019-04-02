2019-04-02T16:07:12+03:00
Происшествия

Силовики задержали организаторов незаконных азартных игр в Курской и Воронежской областях

Преступная группа действовала на территории двух регионов почти три года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей Воронежской области: 42-летней женщины, ее 32-летнего супруга и 31-летнего брата, а также 35-летнего знакомого. их подозревают в "незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой".

По предварительным данным, с ноября 2016-го по март 2019 года подозреваемые проводили игры в трех местах на территории Курской области и в 10 - в Воронежской. Силовики провели более 20 обысков, изъяли более 170 системных блоков, с программами для проведения азартных игр, свыше 800 тысяч рублей, более 20 мобильных телефонов, флеш-карты и USB модемы.

- По уголовному делу допрошено более 50 свидетелей, среди них лица, из числа игравших в указанных клубах, которые дали показания, подтверждающие незаконную деятельность заведений, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Воронежской области Андрей Шевелев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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