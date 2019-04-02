В мэрии Курска назначат врио

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-02T14:04:18+03:00

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Как уже сообщала "КП", 2 апреля на заседании Курского городского собрания глава Курска Николай Овчаров попросил внести в повестку дня вопрос о досрочном прекращении своих полномочий. Депутаты представительного органа власти единогласно приняли отставку мэра.

С 8 апреля, следующего понедельника, администрацией города временно будет руководить первый заместитель главы городской администрации Сергей Малахов. Именно он назначен на должность врио.

Впрочем, как считают эксперты, кандидатура эта временная. Удастся ли удержаться Малахову в стенах мэрии вообще, большой вопрос. Также по мнению экспертов отставка Николая Овчарова может стать серьезным бонусом в плане поддержки среди электората врио губернатора региона Романа Старовойта.

Между тем, как сообщили "КП" в мэрии Курска, никакого прощального брифинга Николай Овчаров устраивать не будет.

- Николай Иванович уже все сказал сегодня, - отметила руководитель пресс-службы мэрии Татьяна Комкова.

ИСТОЧНИК KP.RU