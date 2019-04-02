Жители Курска активно жгут траву и мусор
За последние два дня зарегистрировано 28 возгораний
В Курске запрещается сжигать отходы, листву и иные растительные остаткиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С наступлением тепла на территории Курске резко увеличилось количество возгораний сухой травы и мусора. Только за последние два дня зарегистрировано 28 возгораний сухой травы и мусора на площади до одного гектара.
Управление по делам ГО и ЧС напоминает, что в соответствии с «Правилами благоустройства муниципального образования город Курска» запрещено сжигание отходов, листвы и иных растительных остатков на территории города Курска.
Неисполнение данных правил влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей. Соблюдайте правила пожарной безопасности!
ИСТОЧНИК KP.RU