Жители Курска активно жгут траву и мусор

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-02T13:28:46+03:00

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С наступлением тепла на территории Курске резко увеличилось количество возгораний сухой травы и мусора. Только за последние два дня зарегистрировано 28 возгораний сухой травы и мусора на площади до одного гектара.

Управление по делам ГО и ЧС напоминает, что в соответствии с «Правилами благоустройства муниципального образования город Курска» запрещено сжигание отходов, листвы и иных растительных остатков на территории города Курска.

Неисполнение данных правил влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей. Соблюдайте правила пожарной безопасности!

ИСТОЧНИК KP.RU