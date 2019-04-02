Кто сменит Николая Овчарова на посту главы Курска

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-02T13:21:09+03:00

Кто сменит Николая Овчарова на посту мэра пока неизвестно

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Как сообщалось ранее, 2 апреля на заседании Курского городского собрания глава города Николай Овчаров попросил внести в повестку дня вопрос о досрочном прекращении своих полномочий. Заседание прервалась, и, по регламенту, вопрос был рассмотрен на совместном заседании комитетов Курского городского Собрания.

Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий Главы города Курска. Они поблагодарили Николая Овчарова за многолетний, добросовестный труд. Свой пост Николай Овчаров покинет 8 апреля. Обязанности главы пока будет исполнять первый заместитель главы администрации города Сергей Малахов.

Кто сменит Николая Овчарова на посту мэра пока неизвестно. Хотят слухи, что это будет Николай Цыбин, который исполнял обязанности заместителя главы Администрации города Курска с 1 февраля 2019 года. Сегодня депутаты утвердили его в должности, сняв сняв приставку «и.о.».

Николай Цыбин родился в Курской области. С 2002 по 2012 годы работал на разных должностях в комитете ЖКХ города Курска и в городской инспекции по ЖКХ и благоустройству, затем – в столичных структурах. В Курск вернулся с должности заместителя директора государственного казенного учреждения г. Москвы «Развитие московского региона».

Также выдвигаются версии, что пост главы города может занять Виктор Карамышев или Максим Мамзурин.

ИСТОЧНИК KP.RU