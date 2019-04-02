Под Курском на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-02T12:08:34+03:00

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1 апреля примерно в 20:00 в селе Верхняя Ольшанка Пристенского района загорелся деревянный, обмазанный глиной дом. На место происшествия выехали пожарные 38 ПСЧ Пристенского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 20:27, ликвидировали - в 20:31. В результате пожара дом размерами шесть на семь метров сгорел полностью. На пепелище спасатели обнаружили тело 43-летнего мужчины.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС четыре человека, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU