Под Курском водитель ВАЗа врезался в КамАЗ и погиб на месте
ДТП произошло в Беловском районе
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте
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1 апреля примерно в 18:50 сорокалетний водитель автомобиля ВАЗ-21150 двигался по автомобильной дороге Белая – Ивня. На 16 километре трассы он, по предварительным данным, съехал на левую обочину, а затем врезался в припаркованный КамАЗ.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU