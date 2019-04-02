Под Курском водитель ВАЗа врезался в КамАЗ и погиб на месте

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-02T11:35:29+03:00

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте

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1 апреля примерно в 18:50 сорокалетний водитель автомобиля ВАЗ-21150 двигался по автомобильной дороге Белая – Ивня. На 16 километре трассы он, по предварительным данным, съехал на левую обочину, а затем врезался в припаркованный КамАЗ.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU