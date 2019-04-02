Курский мэр покидает свой пост
Николай Овчаров сообщил об этом на заседании горсобрания
На должности главы Курска Николай Овчаров находился с 2008 года
Изменить размер текста:
На заседании Курского городского собрания глава города Николай Овчаров попросил внести в повестку дня вопрос о досрочном прекращении своих полномочий.
На должности главы Курска Николай Овчаров находился с 2008 года. Слухи об его отставке ходили с осени прошлого года, сразу после назначения в регион врио губернатора Романа Старовойта.
ИСТОЧНИК KP.RU