Курский мэр покидает свой пост

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-02T10:57:39+03:00

На должности главы Курска Николай Овчаров находился с 2008 года

Николай Овчаров сообщил об этом на заседании горсобрания

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На заседании Курского городского собрания глава города Николай Овчаров попросил внести в повестку дня вопрос о досрочном прекращении своих полномочий.

На должности главы Курска Николай Овчаров находился с 2008 года. Слухи об его отставке ходили с осени прошлого года, сразу после назначения в регион врио губернатора Романа Старовойта.

ИСТОЧНИК KP.RU