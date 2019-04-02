Леонид Винцкевич отмечает 70-летний юбилей
Джазмена поздравил Роман Старовойт
Леонид Винцкевич – почетный гражданин Курской областиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Леонид Винцкевич отмечает свой 70-летний юбилей. Виртуозного пианиста, джазмена и основателя первого в России передвижного фестиваля «Джазовая провинция» поздравил врио губернатора Курской области Роман Старовойт.
Глава региона пожелал юбиляру счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и реализации всех намеченных планов.
Леонид Винцкевич – почетный гражданин Курской области, организатор и общественный деятель, оказавший большое влияние на развитие российского джазового искусства. Его проект «Джазовая провинция» - одно из ярких событий в музыкальной жизни России.
ИСТОЧНИК KP.RU