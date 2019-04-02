13 апреля в Курске пройдет выставка домашних птиц и кроликов

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-02T10:01:07+03:00

В ней примут участие лучшие птицеводы и кролиководы

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13 апреля с 8.00 до 14.00 на Магистральном проезде, 28 пройдет областная выставка породных домашних птиц и животных «Курское подворье». В ней примут участие лучшие птицеводы и кролиководы Курской, Орловской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Калужской областей и Республики Беларусь.

На выставке будут присутствовать представители компаний, занимающихся производством природных биопрепаратов, кормов и оборудования, отвечающих современным требованиям в птицеводстве и животноводстве.

Посетители выставки смогут приобрести кур, гусей, уток, декоративную птицу, кроликов и нутрий, а также получить необходимые консультации и рекомендации по эффективному развитию личного подсобного хозяйства, ознакомиться с современными тенденциями развития птицеводства и кролиководства.

Для гостей приготовят горячий обед и ароматный сбитень. Выставка будет работать под звуки любимых русских народных мелодий.

Заводчикам, желающим поучаствовать в выставке, необходимо обратиться в выставочный центр «Курская Коренская ярмарка» и клуб птицеводов «Курское подворье», телефоны для справок: 8(4712)38-55-95, 8-905-159-45-24, 8(4712)51-25-42.

ИСТОЧНИК KP.RU