2019-04-01T16:46:43+03:00
Общество

В Курске на здании мэрии появились новые часы

Они показывают время, дату и температуру воздуха
Яна ШЕЛЕСТ
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Часы могут эксплуатироваться в любых погодных условияхЧасы могут эксплуатироваться в любых погодных условиях
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1 апреля на здании городской администрации Курска установили новые электронные часы. Предыдущие некоторое время назад сняли, так как их механизм выработал свой ресурс.

Новые электронные часы показывают время, дату и температуру воздуха. Они имеют защиту от коррозии, попадания пыли и влаги внутрь корпуса. Могут эксплуатироваться в любых погодных условиях.

Часы изготовили под заказ в московском научно-производственном объединении по инициативе депутата Курского городского Собрания Артема Выскребенцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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