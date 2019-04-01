В Курске на здании мэрии появились новые часы
Они показывают время, дату и температуру воздуха
Часы могут эксплуатироваться в любых погодных условиях
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1 апреля на здании городской администрации Курска установили новые электронные часы. Предыдущие некоторое время назад сняли, так как их механизм выработал свой ресурс.
Новые электронные часы показывают время, дату и температуру воздуха. Они имеют защиту от коррозии, попадания пыли и влаги внутрь корпуса. Могут эксплуатироваться в любых погодных условиях.
Часы изготовили под заказ в московском научно-производственном объединении по инициативе депутата Курского городского Собрания Артема Выскребенцева.
ИСТОЧНИК KP.RU