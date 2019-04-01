Под Курском столкнулись ВАЗ и ГАЗ

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-01T16:22:36+03:00

Есть подстрадавшие Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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1 апреля примерно в 11 часов утра недалеко от села Петровское в Курском районе столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и ГАЗ-3310, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 32 Курского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. От удара грузовик перевернулся на бок.

Спасатели деблокировали одного человека, есть пострадавшие. В ликвидации последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU