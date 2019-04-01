2019-04-01T16:05:36+03:00
Общество

Курские лесоводы проводят контролируемые палы

Очищаются территории вдоль дорог, вокруг населенных пунктов, а также вдоль малолесных границ лесничеств
Яна ШЕЛЕСТ
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Специалистами, экипированные ранцевыми огнетушителями и воздуходувками, жгут сухую травуСпециалистами, экипированные ранцевыми огнетушителями и воздуходувками, жгут сухую траву
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Курские лесоводы проводят контролируемые выжигания сухой растительности. Специалисты, экипированные ранцевыми огнетушителями и воздуходувками, жгут сухую траву и другие лесные горючие материалы на площади 140 га. Очищаются территории вдоль дорог, вокруг населенных пунктов, а также вдоль малолесных границ лесничеств.

Лесная охрана обращается к жителям региона с призывом: не поджигать самостоятельно сухую траву. Это может привести не только к природным пожарам, но и к более тяжелым последствиям – сгорают даже целые населенные пункты.

Выжигание сухой травы с нарушением правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, - грозит штрафом. Его размер составляет от 3 до 4 тысяч рублей для обычных граждан; для должностных лиц до 25 тысяч рублей; для юридических лиц - до 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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