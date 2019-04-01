Денис Водопьянов назначен на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей
Он приступает к исполнению обязанностей со 2 апреля
Новый уполномоченный приступает к исполнению своих обязанностей со 2 апреляФото: Яна ШЕЛЕСТ
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На должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области назначен Денис Сергеевич Водопьянов. Он сменил Владимира Павловича Казарина.
Новый уполномоченный приступает к исполнению своих обязанностей со 2 апреля, сообщили в Администрации Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU