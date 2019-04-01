2019-04-01T15:10:15+03:00
Экономика

В Курскую область завезли голштинских коров

172 коровы пополнили поголовье в «Троицком»
Яна ШЕЛЕСТ
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Коровы хорошо перенесли длительную транспортировкуКоровы хорошо перенесли длительную транспортировку
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Животноводческий комплекс «Троицкий», расположенный в Железногорском районе пополнился поголовьем из Голландии. Сюда привезли 172 коровы голштинской породы, сейчас животные находятся на карантине.

Коровы хорошо перенесли длительную транспортировку. По сообщению директора департамента молочного и мясного животноводства Александра Сайкова, в конце апреля в область привезут еще 260 коров из Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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