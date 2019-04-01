В Курскую область завезли голштинских коров
172 коровы пополнили поголовье в «Троицком»
Коровы хорошо перенесли длительную транспортировку
Изменить размер текста:
Животноводческий комплекс «Троицкий», расположенный в Железногорском районе пополнился поголовьем из Голландии. Сюда привезли 172 коровы голштинской породы, сейчас животные находятся на карантине.
Коровы хорошо перенесли длительную транспортировку. По сообщению директора департамента молочного и мясного животноводства Александра Сайкова, в конце апреля в область привезут еще 260 коров из Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU