2019-04-01T14:43:43+03:00
Экономика

В Курской области стартует федеральный проект «Старшее поколение»

Обучаться люди смогут как с отрывом, так и без отрыва от работы, в том числе и дистанционно
Ольга ДАНИЛОВА
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проект разработан в рамках президентского указапроект разработан в рамках президентского указаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как рассказала врио председателя комитета по труду и занятости Елена Кулагина, проект разработан в рамках президентского указа и направлен на мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию людей предпенсионного возраста.

Один из механизмов его реализации - обучение работников предпенсионного возраста по направлению работодателей (кроме государственных и муниципальных учреждений). Кандидатов, которых планируется направить на учебу, в организации определяют самостоятельно. Обучаться они могут как с отрывом, так и без отрыва от работы, в том числе и дистанционно. Выбрать для этого можно образовательную организацию или специализированное образовательное подразделение работодателя, имеющее соответствующую лицензию. По итогам выдается удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

Работодателю возмещают понесенные затраты за счет бюджетных средств. Единственное условие – обучение проведено полностью, а сотрудники сохранили занятость.

За подробной информацией работодатели могут обратиться в комитет по труду и занятости населения Курской области (тел. 58-59-38, ostarkova@fgszn.ru), а также в центры занятости населения городов и районов области

ИСТОЧНИК KP.RU

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