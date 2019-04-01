На Курской ТЭЦ-1 прошли учения

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-01T14:33:52+03:00

Тренировка в прошла на оценку «хорошо» Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Спасатели и энергетики отработали свои действия в случае разлива нефтепродуктов из мазутохранилища. Согласно легенде, в результате разгерметизации одного из резервуаров разлился мазут. Начальник смены сразу сообщил о ЧП в "Службу спасения".

Через несколько минут на место происшествия прибыли все службы экстренного реагирования: пожарные расчеты, полиция, скорая помощь, спасатели аварийно-спасательного формирования Курска и аварийно-спасательной службы Курской области. Пожарные начали заливать мазут пеной, провели эвакуацию и оцепили место утечки.

— Данный объект относится к классу взрывопожароопасных, - рассказывает начальник отдела ГУ МЧС по Курской области Алексей Ростовцев. — При возникновении ЧС, связанных с разливом нефтепродуктов, могут возникнуть серьезные последствия экологического характера, а потому самое главное – локализовать разлив в максимально короткие сроки и на минимальной площади.

Тренировка в прошла на оценку «хорошо». Все службы продемонстрировали оперативные и грамотные действия, и межведомственное взаимодействие, в том числе и с персоналом. На предприятии уделяется серьезное внимание обучению работников, регулярно проводятся инструктажи и тренировки.

ИСТОЧНИК KP.RU