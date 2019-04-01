Курские пожарные 154 раза выезжали на сообщения о пожарах

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-01T13:54:02+03:00

Всего в «Службу спасения» на прошлой неделе поступило 17 тысяч звонков

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С 25 по 31 марта в «Службу спасения» Курской области поступили более 17 тысяч звонков с просьбами об оказании помощи. Пять тысяч сообщений оказались ложными.

Пожарные 154 раза выезжали на сообщения о пожарах. 26 марта на улице Косухина в одной из квартир девятиэтажного дома в результате пожара закопчены стены и потолок по всей площади, сгорела мебель и личные вещи. Спасено 15 человек, из них пять детей.

27 марта в селе Стрекалово Хомутовского района загорелась сухая трава. На место ЧП приехала добровольная пожарная дружина Гламаздинского сельского совета с подручными средствами пожаротушения. За несколько минут возгорание потушили.

28 марта предположительно из-за короткого замыкания произошел пожар в деревне Терепша Золотухинского района. Сгорел жилой деревянный дом с полным обрушением кровли. Погиб хозяин дома - мужчина 1949 года рождения.

Главное управление МЧС России по Курской области просит гостей и жителей региона соблюдать правила личной безопасности, правила поведения в быту и в общественных местах. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию на автодороге.

В случае любой беды обращайтесь по номеру вызова экстренных оперативных служб 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU