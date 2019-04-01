В Курской области увеличился областной материнский капитал
С 1 февраля в Курской области проиндексирован размер областного материнского капитала, который составляет 95793,55 рублей, в случае одновременного рождения или усыновления трех и более детей – 127725,12 рублей.
Как рассказала врио председателя комитета социального обеспечения Светлана Ковалева, с этого года расширен перечень направлений, на которые возможно направить средства регионального маткапитала. К прежним направлениям, таким как улучшение жилищных условий, получение образования детьми и подключение домовладений к коммунальным сетям, а также их ремонт, добавилась возможность получения за счет средств областного материнского капитала ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением третьего и последующих детей.
Обратиться с заявлением об осуществлении ежемесячной выплаты имеют право куряне, получившие сертификат на областной материнский капитал, проживающие в регионе, и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Курской области. Размер пособия составит 4864 рубля. Получать выплаты родители смогут, пока ребенку не исполнится полтора года.
Заявление о назначении выплаты может быть подано по месту жительства в Центр социальных выплат, а также в МФЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU