Курский полицейский случайно задержал подозреваемого, который был в розыске

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-01T13:18:55+03:00

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В Железногорске помощник начальника МО МВД России «Железногорский» - начальник Отдела по работе с личным составом Сергей Громенков в свободное от службы время помог задержать подозреваемого, находящегося в федеральном розыске. Вечером, в свободное от службы время, возвращаясь домой, полицейский заметил на улице Ленина потасовку возле одного из кафе. Подойдя ближе, увидел, как один из участников пытается скрыться, а за ним направляется сотрудник заведения.

Правоохранитель помог задержать злоумышленника и передал подъехавшим сотрудникам следственно-оперативной группы. Выяснилось, что мужчина украл ноутбук из кафе и пытался сбежать, но его остановили.

Во время проверки выяснилось, что 38-летний житель областного центра находился в Федеральном розыске. За имущественное преступление ему вынесли условное наказание. Однако он уклонялся от контроля и систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности. В результате условную меру наказания изменили на реальное лишение свободы, а осужденного объявили в розыск.

Сейчас решается вопрос об этапировании обвиняемого к месту отбывания наказания. Кроме того, против него начато уголовное разбирательство по факту грабежа. За это преступление судом ему будет назначено дополнительное наказание, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU